Sardegna, la doccia fredda nella notte: c’è un nuovo morto per Coronavirus. “La gioia per la guarigione di 27 ospiti di villa Gardenia é stata purtroppo, immediatamente, oscurata dalla triste notizia della dipartita del caro concittadino Giuseppe , prima ospite di Villa Gardenia e poi ricoverato presso la struttura ospedaliera a causa del Covid-19.

Rammarico e profonda tristezza accompagnano il saluto affettuoso che questa Amministrazione manda a tutti i familiari che in questo momento ne piangono la scomparsa. Ci stringiamo a loro manifestando il più sentito cordoglio.“, le parole del sindaco di Ossi Giovanni Serra sulla pagina Fb ufficiale del Comune di Ossi.