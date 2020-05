“Cagliari, il fenicottero passeggia indisturbato in via Dante nel cuore del sabato notte in piena fase due”

“Cagliari, il fenicottero passeggia indisturbato nel cuore del sabato notte in piena fase due”. Il replay di quanto accaduto in viale Colombo a Quartu va in scena a Cagliari, in via Dante, in pieno centro, a due passi dal tribunale dei minori. Lo assicurano i ragazzi dell’associazione “Gli Amici della Strada”, che hanno scattato le foto: “Stavamo dando assistenza a un clochard e ci siamo trovati davanti lo spettacolo del fenicottero che camminava indisturbato sul lato della strada opposto al nostro”, racconta la volontaria Ilaria.

“Eravamo in 5 in squadra più il clochard che ha assistito alla scena”, racconta la ragazza cagliaritana. A colpire è il fatto che il bellissimo fenicottero stavolta non è stato immortalato in pieno lockdown, ma in un sabato notte nel quale le persone potevano spostarsi, almeno per incontrare teoricamente i propri “congiunti”. E il fenicottero, secondo il racconto e le foto scattate dagli Amici della Strada, si è preso l’asfalto del cuore di Cagliari. Nelle foto, il fenicottero che passeggia, regolarmente distanziato, dalle divise dei bravissimi volontari cagliaritani. Ci sono magie che possono succedere, solamente a Cagliari.