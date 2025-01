Sassari nella top five con un quarto posto conquistato da subito, Cagliari al sedicesimo: la Sardegna fa il suo ingresso tra le città italiane con il maggiore picco di intraprendenza sessuale, un cambiamento che segna una netta evoluzione nelle dinamiche relazionali isolane. Sassari, con il suo sorprendente quarto posto nella classifica di Ashley Madison, è ora una delle città italiane più “fedifraghe”, mentre Cagliari entra nella top 20 al 16° posto. Questo dato segnala un’evidente trasformazione nelle abitudini sessuali e affettive della regione, tradizionalmente legata a usanze più conservatrici.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l’infedeltà in Italia non trova il suo epicentro nelle grandi metropoli, ma proprio nelle città di provincia. Città come Vicenza, Monza, Venezia e Verona continuano a dominare le posizioni più alte della classifica, ma la presenza della Sardegna in questa lista è una novità che vede la ricerca di relazioni extraconiugali e non-monogame in forte ascesa.

Secondo Ashley Madison, la crescente apertura verso esperienze relazionali fuori dagli schemi tradizionali si sta manifestando soprattutto nelle città di medie dimensioni, piuttosto che nelle metropoli. Questo fenomeno, che interessa anche città del Nord Est come Bolzano, Bergamo, Padova e Piacenza, dimostra come le dinamiche affettive e sessuali stiano evolvendo in tutta Italia. E Sassari, in particolare, con il suo forte ingresso in classifica, è un chiaro esempio di come anche in territori un tempo considerati più chiusi, l’esplorazione della sessualità stia diventando sempre più libera da pregiudizi e convenzioni sociali.

“Le città più piccole e provinciali, che per decenni sono state associate a valori tradizionali, stanno attraversando una trasformazione significativa. Sassari e Cagliari, in particolare, mostrano un cambiamento nelle loro dinamiche relazionali, che riflette l’influenza della digitalizzazione, del pendolarismo e di una crescente apertura mentale verso stili di vita più fluidi e meno legati alle convenzioni del passato”, dice la psicologa Marta Giuliani,

“Le nostre classifiche rivelano una dinamica interessante: non sono più le grandi città a dominare l’infedeltà, ma piuttosto i centri urbani più piccoli, dove c’è una maggiore libertà di esplorare relazioni non convenzionali”, commenta Christoph Kraemer, managing director di Ashley Madison per l’Europa. “In questo scenario, la presenza di Sassari e Cagliari tra le città più intraprendenti è un segno tangibile del cambiamento in atto”.