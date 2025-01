Da decenni non mancava mai all’appuntamento estivo in spiaggia, tra vestiti e asciugamani da vendere parlava, scherzava con i frequentatori del luogo. Grande amico di tutti, gentile, educato era diventato “uno di casa” e, spesso, era invitato a pranzi e spuntini dai bagnanti. Un commosso ricordo è quello che emerge da “Tunaria nel cuore”, una spiaggia della Marina di Arbus, dove case e villette abbondano. Si ci ritrova ogni estate per trascorrere le vacanze al mare, una spiaggia tranquilla, piccola, che si anima da giugno a settembre. Famiglie e ragazzi che optano per quel mare semplice e puro, un appuntamento che si rinnova anno dopo anno. Da sempre. Cambiano le generazioni, che si susseguono, si cresce insieme insomma. E con loro anche gli amici di spiaggia che giungono da lontano in cerca di fortuna, anche solo vendendo oggetti e vestiti. E così si diventa amici, visi che si incrociano puntualmente, e che non si scordano, come la bontà di Hassan. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato ieri da una componenti del gruppo che ha omaggiato l’uomo con due scatti, “con i suoi abiti colorati sulle spalle e un sorriso contagioso”. “Ci mancherà, un gentiluomo”, “il nostro amico da una vita”. “Che uomo meraviglioso. L’ho conosciuto quando ero bambina, con il suo grande amico Mustafà e abbiamo avuto il piacere di invitarli a diversi pranzi di famiglia al mare. Poi siamo cresciuti e invecchiati tutti. Sempre dignitoso, elegante, anche quando ci raccontava le difficoltà della vita, che lo aveva portato lontano dalla sua terra stupenda. Mai nessun vittimismo, sempre una parola di amicizia per tutti e un sorriso anche sotto il sole più cocente. Ci mancherà moltissimo”. Viene ricordato così l’uomo venuto da lontano, dai suoi amici della spiaggia che mai dimenticheranno Hassan.