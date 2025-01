Inaugurate a metà novembre, spesso, soprattutto la sera, i più grandi salgono in piedi nel dondolo che dovrebbe essere usato da seduti o sdraiati. E questo atteggiamento non è passato inosservato agli occhi dei bambini che, con smartphone in mano, hanno immortalato il fatto, preoccupati per le sorti dei giochi. Senso civico e di rispetto, insomma, verso il bene a disposizione di tutti, da custodire e usare nei momenti di relax e svago in vacanza o quando i compiti per casa sono già stati svolti. Il parco in questione è quello Arcobaleno, ristrutturato poco tempo fa come aveva annunciato il sindaco Gabriele Littera a metà novembre. Dopo gli interventi realizzati è diventato il primo parco giochi inclusivo del paese.

“Finalmente nuovi camminamenti adatti a passeggini e disabili, realizzazione di due ampie piattaforme in massetto e pavimento antitrauma che sostituisce la sabbia, ripristino di giochi esistenti, installazione di diversi nuovi giochi inclusivi e nuova illuminazione a LED”. Dopo la manutenzione del verde, il lavaggio di tutti i giochi e gli arredi è stato consegnato alla comunità.

“Ricordo che è un parco pensato per i bimbi più piccoli e perciò merita la massima attenzione e soprattutto il massimo rispetto” aveva espresso Littera.