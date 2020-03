Sardegna, in dodici sorpresi a fare la gitarella domenicale: sanzionati dai Forestali

974 controlli effettuati oggi dagli agenti del Corpo Forestale della Regione che proseguono l’opera di controllo nelle zone costiere per vigilare sul rispetto delle regole di isolamento e di autodenuncia da parte delle persone che occupano le case al mare. L’inosservanza delle Ordinanze del Presidente della Regione comporta le conseguenze previste dall’art. 650 del cp, con arresto fino a 3 mesi e sanzione. Oggi sono stati effettuati 974 controlli, 245 in area Cagliari, 28 Iglesias, 119 Oristano, 172 Sassari, 135 Tempio, 186 Nuoro, 89 Lanusei. Sono state sanzionate 12 persone, segnalate alla Magistratura. Gli agenti della Regione sono inoltre presenti quotidianamente in tutti i porti dell’Isola.