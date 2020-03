Coronavirus, nuovo bollettino negativo in Sardegna: 28 nuovi positivi, l’esito dei tamponi in serata. Ecco dove sono stati riscontrati: negli ospedali di Cagliari e Oristano soltanto 2 casi positivi su 81 controlli effettuati. Più pesante il bilancio dei controlli svolti invece tra Olbia, Sassari Nuoro e Ozieri: in questo caso sono state trovate 26 persone positive al Coronavirus. Il numero totale delle pers9ne contagiate dal virus in Sardegna dunque sale a 367.