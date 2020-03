Sardegna, in arrivo 250 mila guanti e 40mila mascherine dalla Cina

Cina e Sardegna unite nella lotta al Coronavirus. E proprio dal gigante asiatico arriva un importante aiuto all’isola. Quattro tonnellate di mascherine, guanti e protezioni per un valore di oltre 320 mila euro sbarcheranno presto in Sardegna. Il ponte è stato possibile grazie alla società cinese Blue River che con l’azienda sarda Alimenta opera nel settore lattiero caseario e produce ingredienti di origine ovina in polvere (latte in polvere e siero in polvere). Vista la situazione di emergenza che sta attraversando la Sardegna a causa del Covid-19, proprio Blue River, con il sostegno delle istituzioni locali del distretto di distretto di Wangcheng e della provincia di Hunan, ha deciso di fare una donazione di materiale medicale alla Regione Sardegna per aiutare le istituzioni sarde nella gestione dell’emergenza. Si tratta di 1.800 pezzi di indumenti di protezione medica, 40.000 pezzi di mascherine mediche e 250.000 paia di guanti medicali. I beni saranno inviati alla Protezione Civile della Sardegna che ne disporrà in base alle priorità sul territorio regionale.

CHEN YUANRONG (PRESIDENTE CONSIGLIO DI GRUPPO BLUE RIVER). “Ora l’epidemia in Cina è sostanzialmente sotto controllo. Credo che la Cina, insieme all’Italia, supereranno molto presto questa crisi. Blue River come impresa è responsabile verso la società e farà la sua parte in questa lotta”. dice Chen Yuanrong, presidente del consiglio di gruppo Blue River, commentando l’iniziativa presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata in Cina con la partecipazione delle istituzioni della provincia di Hunan e del distretto di Wangcheng, con i vertici della Blue River e in collegamento da Cagliari con i rappresentati della Regione e dei vertici di Alimenta.