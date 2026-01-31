È un’allerta senza fine, il cielo sopra la Sardegna continua a non concedere tregua. La perturbazione che da giorni insiste sull’Isola costringe la protezione civile regionale a rinnovare lo stato di vigilanza: l’avviso per rischio idraulico e idrogeologico resta in vigore almeno fino alle 9 del mattino di domani, domenica 1 febbraio.
Piogge diffuse e temporali intermittenti mantengono alta l’attenzione soprattutto nei territori più esposti, dove il terreno già saturo fatica ad assorbire nuove piogge. Sotto osservazione finiscono in particolare l’Iglesiente, il Campidano e l’area del Flumendosa-Flumineddu, bacini naturali che, in caso di rovesci intensi, possono trasformarsi rapidamente in punti critici.
Il livello di allerta è classificato in codice giallo, ma il messaggio resta chiaro: prudenza massima. Le autorità invitano a evitare gli spostamenti non necessari nelle zone più vulnerabili, a prestare attenzione lungo i corsi d’acqua e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali.
Intanto, le strade di Cagliari sono in condizioni critiche, devastate dalla pioggia battente che ha provocato centinaia di buche.