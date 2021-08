Sardegna, il Covid come una curva piatta: 283 contagi, un morto, un nuovo ingresso in terapia intensiva. I tamponi sono stati di meno, ma la curva del virus nell’Isola forse sembra leggermente calare: ci sono tre ricoverati in meno in area medica, dato importante per cercare di evitare la zona gialla. muore una donna del Cagliaritano. In Sardegna si registrano oggi 283 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2608 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3230 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 237 (3 in meno rispetto a ieri).

7782 sono i casi di isolamento domiciliare (+54 rispetto a ieri).

Si registra 1 decesso di una donna di 82 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.