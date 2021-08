Una turista adotta una gattina sarda in difficoltà: “Ora salvate anche i fratellini e la mamma”

ANNA MARIA TURISTA A MARINA TORRE, VIA DEI PINI A SANTA MARIA NAVARRESE, LANCIA UN SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA:

” Ieri sono rientrata dalle vacanze, prima di partire ho recuperato questa micina di neanche 2 mesi. L’ ho portata dal veterinario, oltre alle pulci ha sia una micosi che un’infezione agli occhi.

Chiedo a chi risiede nel villaggio che sia turista, residente e volontaria di intervenire per salvare i fratellini e la mammina che sicuramente hanno le stesse necessità di terapia della sorellina che ho salvato.

Non lasciateli soli, aiutateli e salvateli dalla morte! ”

