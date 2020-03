Sardegna, i positivi salgono a 330: in Italia oggi 793 nuovi morti, la stretta del governo per ora non basta. Numeri ancora drammatici quelli di oggi sul Coronavirus: in Sardegna il numero dei positivi è salito infatti a 330, dei quali 16 in terapia intensiva, con 4 morti e cinque persone guarite. Disastrosi i numeri nazionali che provengono in buona parte dalla Lombardia: 53.578 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (6.557 in più rispetto a ieri, con numeri avanzati del 13.9%). I dati sono stati comunicati come ogni giorno dalla Protezione civile. Di queste persone, ne sono morte 4.825 (+793, +19.7%) e 6.072 sono guarite (+943, + 18.4%). Allo stato attuale i soggetti positivi sono 42.681.