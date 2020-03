Sassari, quadro sempre più drammatico: morti altri due pazienti ricoverati in ospedale. I due erano ospitati nel reparto malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, mentre stamattina il sindaco Nanni campus aveva annunciato il decesso della donna ospitata a Casa Serena. Si tratta comunque di anziani che avevano già altre gravi patologie prima di contrarre il Covid 19.

Ringraziare e far sentire la vicinanza a nome di tutta la città e di tutto il territorio al personale che, 24 ore su 24, con grande sacrificio e professionalità, sta affrontando questa emergenza sanitaria, nei reparti e al pronto soccorso. Questa l’intenzione del sindaco Gian Vittorio Campus che questo pomeriggio, accompagnato dal direttore del Dipartimento dell’Emergenza e Urgenza, Pier Paolo Terragni, e da Sergio Babudieri, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, si è recato nella struttura sanitaria. Insieme, hanno visitato i reparti di Malattie infettive e di Rianimazione, il laboratorio di Microbiologia e Virologia diretto da Salvatore Rubino e il Pronto soccorso, con il responsabile Paolo Pinna Parpaglia.

Il sindaco ha potuto vedere gli adeguamenti compiuti sulla struttura per fare fronte all’emergenza sanitaria. Ma soprattutto ha voluto ringraziare tutto il personale che lavora nell’ospedale, che in prima linea, con i rischi ormai ben noti, sta affrontando la situazione, la pressione psicologica, i turni e la fatica, per tutto il territorio e ha portato la vicinanza dell’intera città a tutti gli operatori e operatrici.