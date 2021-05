Sardegna, Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi

La Polizia di Stato di Oristano oggi 25 maggio, nella ricorrenza della giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, ha inviato i Poliziotti di Quartiere presso alcune scuole del Capoluogo per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di parlare in casa e soprattutto denunciare gli atteggiamenti sospetti da parte di persone terze, per tenere sempre alta l’attenzione sul fenomeno, sempre preoccupante.

La ricorrenza serve a sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul fenomeno, affinché nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche. L’iniziativa è finalizzata a promuovere e incentivare una collaborazione con i soggetti direttamente interessati e sollecitare tutte le persone a comportamenti virtuosi, per diffondere un messaggio di speranza alle famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro.

Il fattore primario nella gestione di un caso di scomparsa è la tempestività e la completezza della denuncia, in modo che le ricerche possano essere diramate immediatamente.

Proprio per l’importanza dell’avvenimento, già dal 18 maggio sono andati in onda sulle reti Rai e sulle emittenti radiofoniche alcuni spot per sensibilizzare sul tema e sull’importanza di effettuare le denunce nell’immediatezza dell’evento. I video fanno parte della campagna di comunicazione realizzata del Commissario straordinario del governo Silvana Riccio in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Polizia di Stato da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, dal 2000 ha aderito al network internazionale (che ora conta 30 Paesi) dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children) attivando il sito italiano per i bambini scomparsi – it.globalmissingkids.org. Sul sito web, gestito dalla Direzione centrale anticrimine, oltre a consigli e informazioni, vengono pubblicati anche i casi di minori scomparsi.

Sul tema esistono linee guida emanate dal Commissario Straordinario del governo per le persone scomparse e i piani provinciali di ricerca adottati dai prefetti.

Ricordiamo, inoltre, che oltre ai numeri di emergenza e pronto intervento – 113 e 112 NUE – esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori scomparsi, affidato, dal Ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro – Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”.