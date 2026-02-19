Sardegna a segno con il Gratta e Vinci “New Tutto per Tutto”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, è stato centrato un colpo vincente da 50mila euro presso il punto vendita in viale Colombo, 137. La spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita della Sardegna si conferma a 420 milioni di euro, in linea con i 428 milioni di euro del 2023, come riporta Agipronews. Crescono invece le lotterie istantanee (94 milioni di euro +4,4%).