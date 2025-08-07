“Alla luce degli ultimi accadimenti che hanno interessato le manifestazioni gastronomiche legate al cibo da strada (street food)”, le istituzioni hanno deciso di bloccare bancarelle e cucine a quattro ruote per evitare qualsiasi possibile rischio a cittadini e avventori dell’evento.

Una decisione presa non a cuor leggero quella che ha disdetto l’appuntamento in programma sabato per le vie del centro del Sulcis Iglesiente: tanta la preoccupazione che i casi di Monserrato hanno generato, a tal punto da far riflettere in merito alla tendenza dello street food. Sono ancora due, infatti, i ricoverati in ospedali, le conseguenze dell’intossicazione hanno costretto i medici al ricovero nei reparti intensivi, e, tra chi ha mangiato la pietanza contaminata, anche un paziente di 11 anni, per il quale è stato disposto il trasferimento al Gemelli di Roma.

Non viene esclusa la possibilità che anche altri eventi simili, in programma le prossime settimane, vengano annullati per precauzione: un danno per i tanti operatori del settore che dovranno fare i conti con un periodo di stop dal lavoro.

Intanto le indagini vanno avanti per risalire esattamente alle cause che hanno scatenato la proliferazione del batterio: il ministero della Salute ha richiamato due lotti di polpa di avocado vendute alla Metro