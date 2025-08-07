Nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, in occasione della stagione estiva, i finanzieri della Compagnia di Iglesias hanno intensificato l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso una campagna di controlli predisposti in occasione degli eventi musicali organizzati nelle diverse località del Sulcis Iglesiente.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno effettuato un servizio mirato in occasione del concerto di un noto rapper, tenutosi a Carbonia lo scorso 1° agosto presso la grande Miniera di Serbariu, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso di diverse fasce d’età.

L’attività, svolta col prezioso contributo delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Cagliari, ha portato al rinvenimento di diverse sostanze stupefacenti detenute per uso personale da alcuni giovani.

In totale durante la serata i finanzieri hanno segnalato 11 soggetti, di cui tre minorenni, all’Autorità Prefettizia e sottoposto a sequestro 16 gr. di hashish e marijuana e 10 spinelli.