Un 52enne piemontese, trovato in possesso di circa un chilogrammo di ketamina, è stato arrestato a Cagliari dai carabinieri.

L’uomo è stato fermato nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale nei pressi dell’aeroporto di Elmas, subito dopo essere sbarcato da un volo proveniente dalla Spagna. L’atteggiamento particolarmente nervoso mostrato durante il controllo ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione personale e della valigia. Al suo interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, risultata poi ketamina, e destinata presumibilmente al mercato illecito locale. L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica.