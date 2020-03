Sardegna e Coronavirus, autocertificazione per spostarsi tra i Comuni: ecco il modulo

Sono ufficialmente in vigore le nuove regole decise dal Governo Conte per il contenimento dei contagi da Covid-19. Tutta l’Italia diventa “zona rossa”, dunque anche la Sardegna. Il provvedimento “Io resto a casa” allarga a tutta l’Italia i provvedimenti restrittivi già in essere in Lombardia e altre 14 province del Nord, fino al 3 aprile 2020. E, tra le novità più grosse c’è quella legata ai viaggi: stop agli spostamenti in tutto il Paese, a meno che siano motivati da esigenze specifiche ( per cui si rende necessaria un’autocertificazione per “lavoro”, “salute” e altre “comprovate necessità”). Anche i viaggi sui treni, per esempio, dovranno essere giustificati.

