Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria sono state commissariate per non aver ancora adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno. Questo è stato deciso oggi dal Consiglio dei Ministri: i piani suddetti fanno parte del progetto più ampio dell’utilizzo dei fondi del PNRR già erogati.

“Si tratta di un provvedimento necessario per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea nell’ambito del PNRR e per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara come riportato da Orizzonte Scuola “In questi tre anni, l’azione del Governo è stata orientata alla leale collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di tutelare la qualità e la continuità dell’attività scolastica”.

Il Ministero precisa che non sussiste il rischio di chiusura dei plessi scolastici.