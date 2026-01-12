Tragico ritrovamento nel pomeriggio a Cagliari, nel quartiere di Stampace. Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto all’interno di un giaciglio di fortuna ricavato in uno stabile fatiscente di proprietà della regione. A lanciare l’allarme è stato il fratello della vittima, un cittadino di nazionalità straniera e senza fissa dimora, che ha contattato le forze dell’ordine dopo aver fatto la drammatica scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: l’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sottoposta a un accurato sopralluogo, effettuato insieme al personale sanitario arrivato per le prime verifiche.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sul corpo, né elementi tali da far ipotizzare, allo stato attuale, il coinvolgimento di terze persone nel decesso. Tuttavia, ogni ipotesi resta aperta in attesa degli approfondimenti medico-legali. Informata l’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita al Brotzu di Cagliari, dove verrà sottoposta ad autopsia, ritenuta necessaria per chiarire con precisione le cause della morte. Nel frattempo, i carabinieri proseguono le indagini per ricostruire il contesto e le circostanze dell’accaduto, anche attraverso ulteriori accertamenti e testimonianze, per poi delineare un quadro completo della vicenda. Un episodio che riporta l’attenzione sulle condizioni di marginalità e degrado presenti in alcune aree del centro cittadino.