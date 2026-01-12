Spavento in via Alghero: topo di fogna sul marciapiede, un ragazzo fugge di corsa.

Attimi di paura nel cuore dello shopping cagliaritano. In pieno giorno, in via Alghero, a ridosso del marciapiede, è stato avvistato un grosso topo di fogna, scatenando la reazione istintiva dei passanti.

A notare per primo qualcosa di strano è stato un ragazzo che, camminando lungo la strada, si è improvvisamente fermato per poi allontanarsi di corsa, facendo addirittura un salto verso il lato opposto della carreggiata. Una scena che non è passata inosservata.

Ad assistere all’accaduto un uomo di mezza età, appena sceso dall’autobus. Colpito dal gesto improvviso del giovane, l’uomo si è avvicinato per capire cosa fosse successo, trovandosi davanti un vero e proprio esemplare di topo di fogna fermo sul ciglio della strada, a pochi centimetri dal marciapiede.

Un avvistamento che ha inevitabilmente suscitato disgusto e preoccupazione tra chi si trovava a transitare in una delle vie più frequentate della città. Se è vero che la presenza di roditori in ambito urbano non è una novità, soprattutto nelle grandi città, è altrettanto vero che incontrarli nelle vie dello shopping, tra negozi e fermate degli autobus, lascia sgomenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema del decoro urbano e della derattizzazione, in una zona centrale e molto frequentata sia dai cagliaritani che dai turisti.