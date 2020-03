Sardegna, confermati 293 positivi: 43 nella zona di Cagliari, tre le persone guarite

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.912 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 71, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. Ecco i numeri del virus zona per zona