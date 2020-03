Cagliari, vende cibo d’asporto infischiandosene delle regole: ristoratore “irresponsabile” denunciato

Antipasti, primi, secondi e contorni venduti direttamente al bancone e non a domicilio. Anzi: quest’ultima modalità, l’unica consentita dalla legge in questo periodo di emergenza Coronavirus, il titolare di una rosticceria della zona di Villanova, a Cagliari, non l’aveva proprio messa in conto. Un non rispetto delle regole che gli è costato molto caro: la polizia Municipale l’ha infatti scoperto proprio mentre aveva la serranda della sua attività alzata e, dietro la vetrata, varie pietanze pronte per essere vendute. I vigili, ovviamente, sono stati inflessibili e l’hanno denunciato per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul contrasto ai contagi da Coronavirus.