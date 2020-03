Samassi, stretta dopo i casi di Coronavirus: “Vietato pulire gli orti, fare sport all’aperto e portare i cani fuori per chi ha il cortile”

Nuove misure restrittive per Samassi. Il rapido evolversi degli eventi che hanno investito la comunità dopo il primo caso positivo confermato di coronavirus ha reso necessario da parte del comune un incremento drastico delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e un ulteriore sacrificio per i samassesi a tutela della loro salute.

“Questi sono giorni decisivi – spiega il sindaco Enrico Pusceddu – per limitare il diffondersi del virus e non si può procedere con le mezze misure, pertanto, con Ordinanza n. 6 del 20.03.2020 e fino al 03.04.2020 si dispone il divieto di fermata/sosta dei pedoni negli spazi pubblici di Piazza San Geminano, area verde via Berlinguer, Piazza Italia, Piazza Mercato, Piazza Resistenza, Parco Tematico, parco Is Argiolas, Piazza Galilei, Parcheggio Stazione Ferroviaria, il divieto di attività di cantiere in sede stradale, nei luoghi pubblici aperti o destinati al pubblico transito, il divieto di praticare attività hobbistica di cura di orti e giardini fuori dal proprio domicilio, saranno consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, da attuarsi solo ed esclusivamente da soggetti d’età non superiore ai 67 anni d’età.

Divieto di praticare attività sportive, e motorie in genere, all’aperto, a piedi o in bicicletta, fatti salvi i casi di non rinviabile, seria, rigorosa, comprovata e certificata necessità terapeutica e sempre nel rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri”.

Sarà vietato anche passeggiare con animali domestici in ambito urbano per i cittadini proprietari di giardino annesso alla propria abitazione; per i cittadini che non dispongono di giardino è consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree pubbliche immediatamente prospicienti la propria abitazione e in ogni caso solo per situazioni di estrema necessità.

Obbligo per i cittadini che si recano in tutti i luoghi pubblici d’ambito urbano o extra urbano (attività commerciali, artigianali, di pubblica utilità e simili) di indossare i dispositivi di protezione individuale e di rispettare rigorosamente le distanze interpersonali di almeno 1,5 metri.

Divieto di accesso alle attività commerciali, artigianali e di pubblica utilità (Farmacia, Parafarmacia, Posta, Banca) in numero non superiore a 2 persone per volta nelle strutture di piccole dimensioni, di 4 nelle strutture di medie dimensioni e di 8 nelle strutture di grandi dimensioni; la clientela ha l’obbligo d’attesa negli spazi esterni nel rigoroso rispetto delle distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;

Obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a incentivare gli acquisti collettivi, le provviste a media e lunga scadenza, le consegne a domicilio, ovvero disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso della giornata, dagli stessi individui.

L’obbligo d’utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monosuso ecc.)

Obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza.

Divieto di trasporto del personale operante in ambito agricolo in mezzi che non garantiscano le distanze minime di sicurezza interpersonale tra gli individui.