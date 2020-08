Sardegna, confermate tutte le sagre nell’estate 2020: “Solo all’aperto e senza assembramenti”

Dopo le serate in discoteca (solo all’aperto), il presidente della Regione Christian Solinas conferma lo svolgimento di sagre, feste paesane e processioni a cavallo in tutta la Sardegna nell’estate 2020. C’è l’ordinanza ufficiale, immediatamente esecutiva: da oggi e sino al prossimo sette settembre sarà possibile organizzare e svolgere eventi in ogni angolo dell’Isola. Seguendo, ovviamente, delle regole anti Coronavirus ben precise. Infatti, come si legge nel documento firmato da Solinas, “sono consentite le sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purchè sia assicurato con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal Dpcm del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica ‘sagre e fiere locali’ contenuta nelle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricettive’ approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del Dpcm del 7 agosto 2020”.

Insomma, via libera totale ma con prudenza: “Sono consentite” anche “le ulteriori attività svolte negli ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole, a condizione che siano rispettate le’ Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricettive’ approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del Dpcm del 7 agosto 2020”. L’ordinanza di Christian Solinas sarà valida sino al sette settembre 2020. Ovviamente, “salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende”.