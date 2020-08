Cagliari, ragazzo precipita da una ringhiera al Bastione: è gravissimo

Un ragazzo, nella tarda serata di ieri, è precipitato da una ringhiera nella zona degli ascensori del Bastione di Saint Remy, a Cagliari. Il giovane, stando alle informazioni che arrivano dal 118, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire sull’asfalto ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu in gravissime condizioni ma non sarebbe (il condizionale è quanto mai d’obbligo) in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori dell’ambulanza, sono arrivate anche le volanti della polizia. Da una primissima ricostruzione, tutta da confermare, il giovane avrebbe cercato di fare una foto, ma si sarebbe sporto troppo. Una ragazza, che si trovava insieme a lui al momento della caduta, è sotto choc. Ulteriori dettagli e un quadro più chiaro della vicenda si potrà avere solo nel corso delle prossime ore.