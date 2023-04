Sardegna beffata, Luna Rossa saluta Cagliari e addio world series

La Sardegna di nuovo beffata, con le spettacolari regate della Coppa America che traslocano direttamente in Spagna, a Vilanova vicino Barcelona, per una polemica con la Regione diventata insanabile. L’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa ha già ritirato il finanziamento da 6 milioni di euro destinato alla competizione sportiva e che avrebbe non solo portato Cagliari e l’isola alla ribalta internazionale ma anche assicurato un notevole ritorno economico, per la presenza di tifosi, atleti, giornalisti e turisti. Alla base della decisione, secondo quanto sostiene l’assessore, l’impegno non scritto e non mantenuto di tenere a Cagliari, dove c’è la base logistica di Luna Rossa, la prima tappa delle “World Series”, la competizione di preparazione all’America’s Cup vera e propria.

L’attesa tappa italiana era prevista dal 12 al 15 ottobre prossimi ma Chessa, scoperto che era stata Barcellona ad aggiudicarsi la prima, il 6 aprile ha comunicato al Comitato organizzatore la cancellazione dell’evento annunciato due mesi fa e il ritiro del finanziamento di 6 milioni di euro stanziato dalla Regione Sardegna.

La manifestazione in programma a Cagliari avrebbe creato un indotto economico calcolato in circa 15 milioni di euro.