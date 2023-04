Cagliari, moto contro auto in via Is Mirrionis: un uomo e una donna in codice rosso

Due persone, un uomo e una donna, sono stati ricoverati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico dopo il grave incidente stradale di questa sera in via Is Mirrionis a Cagliari, nel tratto in salita che porta in piazza d’Armi. Per cause ancora da accertare, la moto con a bordo un uomo e una donna e un’auto si sono scontrate frontale. Nel violento impatto, ad avere la peggio sono stati due centauri, entrambi soccorsi e trasportati con l’ambulanza in codice rosso al Brotzu e al Policlinico. L’uomo ha riportato un trauma cranico, la donna gravissime fratture alle gambe. Sul posto, con il 118, gli agenti della polizia municipale.