Con la pistola in una tabaccheria di viale Sant’Avendrace a Cagliari, ferito il proprietario

Sabato santo di paura per un tabaccaio di viale Sant’Avendrace a Cagliari, per una tentata rapina nel tardo pomeriggio. I rapinatori, erano in due, hanno fatto irruzione nel negozio impugnando una pistola, si trattava probabilmente di un’arma giocattolo, e hanno intimato al proprietario di consegnare loro tutto l’incasso della giornata. Ma il proprietario non si è piegato alle loro richieste, ha reagito ma è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Soccorso dal 118, è stato medicato e non ha riportato gravi conseguenze. I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi.