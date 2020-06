Sardegna, aerei e navi dall’Europa tornano dal 25 giugno: riapertura totale a luglio

Il venticinque giugno sarà possibile arrivare in Sardegna via cielo e via mare, da tutta l’Europa, senza nessun bisogno di giustificazione. Per chi deve arrivare dal resto del mondo, invece, la data del “liberi tutti” è quella del primo luglio. Così ha deciso il presidente della Regione Christian Solinas, con una nuova ordinanza specifica. Aeroporti e porti, dunque, saranno ancora collegati in maniera ridotta per altri dieci giorni. Poi, la riapertura, definitiva, post lockdown per Coronavirus.