Sardegna, 31 contagiati in più di ieri: il virus non si ferma, 19 nuovi casi a Sassari e 9 a Cagliari. La Protezione Civile ha diffuso i primi dati sulla Sardegna. A stasera sono 825 i casi accertati con 31 in più di ieri (erano 794). Il quadro territoriale vede 547 casi a Sassari (più 19), 134 in Città Metropolitana di Cagliari (9 in più), 63 Sud Sardegna (1 in più), 62 a Nuoro (2 in più) e 19 a Oristano (1 in più). Pesano anche i nuovi contagi nel call center di Cagliari, che riguardano giovani. (foto Aou)