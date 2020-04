Coronavirus in Italia, oggi altri 766 morti con il numero dei positivi al 2,8 per cento: siamo ancora nel tunnel. Il numero dei positivi è più o meno stabile rispetto ai giorni scorsi, oggi in Italia sono stati 2339 in più. Un’altra giornata drammatica certificata dai numeri del consueto bollettino delle 18 della Protezione Civile: altre 766 persone decedute, ma ci sono anche 1480 guariti in più, numero importante che allevia la sofferenza negli ospedali e nei reparti di Terapia Intensiva. Rispetto a ieri però io numero totale di contagiati è del quattro per cento, i nuovi sono stati 4585. Si iniziano a vedere timidamente i risultati della maxi quarantena che potrebbe però arrivare a metà maggio, almeno secondo quanto dichiarato oggi dal capo della Protezione Civile Borrelli. In Sardegna confermati 31 nuovi casi, il 3,9 per cento più di ieri, dei quali 19 a Sassari e 9 a Cagliari dove pesa il dato dei giovani i contagiati nel caso incredibile del call center che sta scatenando le polemiche.