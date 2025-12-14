Dalla chiesa al pozzo nuragico che, ancora oggi, è considerato Funtana de is dolus (la fonte che cura i dolori).

L’Amministrazione comunale di Sardara annuncia con grande soddisfazione l’ottenimento del finanziamento iniziale di 719.000 euro per la valorizzazione dell’area archeologica di Santa Anastasia, uno dei luoghi più identitari e rappresentativi del patrimonio storico del paese.

È già stata firmata la convenzione con la Regione Sardegna, che consentirà di procedere con la pianificazione degli interventi e con le prime attività operative. A breve seguirà la convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria e Architettura, partner scientifico di eccellenza che contribuirà allo sviluppo tecnico e progettuale dell’intero percorso.

L’Amministrazione ha inoltre ricevuto conferma dell’arrivo di ulteriori finanziamenti distribuiti su più annualità, che permetteranno di consolidare nel tempo un piano di valorizzazione strutturale e continuativo. L’ambizione è quella di costruire un sito capace di raggiungere uno standard di rilevanza tale da poter aspirare, nel futuro, al riconoscimento come patrimonio UNESCO.

“Per la mia Amministrazione e per me personalmente – dichiara il Sindaco Giorgio Zucca – questo finanziamento rappresenta un risultato straordinario. È il segno concreto che il lavoro portato avanti in questi anni sta producendo frutti importanti. Ma soprattutto è una vittoria per la nostra comunità, che da sempre custodisce con orgoglio il valore storico e culturale di Santa Anastasia.

Questo investimento non è solo un contributo economico: è un atto di fiducia verso il nostro territorio, verso la sua storia millenaria e verso la capacità di renderla fruibile e riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Con i nuovi fondi che ci sono stati confermati avremo la possibilità di programmare interventi a lungo termine, con la speranza che questo percorso non si interrompa negli anni a venire. Il nostro obiettivo è restituire a Santa Anastasia il ruolo che merita e fare in modo che venga riconosciuta come un patrimonio unico, che appartiene a tutti ma soprattutto alle future generazioni”.

L’Amministrazione comunale di Sardara conferma il proprio impegno nel tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio.

Con la collaborazione delle istituzioni regionali, del mondo accademico e dell’intera comunità, il Comune proseguirà con determinazione nel percorso avviato, consapevole dell’importanza strategica di Santa Anastasia per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del paese.

Santa Anastasia è un gioiello medievale nel cuore del paese “databile al XV secolo, rappresenta un pregevole esempio di architettura religiosa tardo-gotica, e risulta dall’ampliamento/rifacimento di un precedente impianto bizantino, verosimilmente collocabile prima dell’XI secolo” spiega la Cooperativa Villa Abbas.

“La sua particolarità è dovuta alla sua collocazione all’interno del sito archeologico omonimo, dove insiste sulle evidenze di un vasto insediamento nuragico che si estende, snodandosi fra le fondamenta delle moderne abitazioni, per tutto il centro storico. Inoltre, la chiesa sorge a meno di due metri dal pozzo sacro a cui dà il nome, scenario in cui si realizza uno dei più formidabili esempi di continuità di culto in Sardegna”.

Foto: Cooperativa Villa Abbas.