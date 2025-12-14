Dal pomeriggio di ieri sabato 13 dicembre i Vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di due persone disperse in località Is Cannoneris, a Domus de Maria.

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto diverse squadre specializzate tra cui i SAF (speleo alpino fluviale), i Cinofili e i SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) per sorvolare la zona con i droni dotati di termocamera. Sul posto presente la squadra di pronto intervento del Distaccamento di Carbonia che hanno perlustrato l’area e l’UCL (Unità di comando locale) con personale specializzato TAS (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle forze in campo.

Dopo una notte di intense ricerche, alle 9:15 di questa mattina i due dispersi sono stati ritrovati dalla squadra SAF dei Vigili del Fuoco. I due si trovano fortunatamente in buone condizioni di salute.