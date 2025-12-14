La città è avvolta nel dolore per la tragica morte di Ambu, molto noto in città per la sua sensibilità e il suo senso di comunità. Ben voluto da tutti, non mancava mai a nessuna inaugurazione: piazze, monumenti, lui era sempre presente perché partecipava attivamente ai cambiamenti della sua Monserrato e non rinunciava a sostenere le iniziative per migliorare e arricchire il territorio. Si godeva le giornate anche nelle panchine del giardinetti, il luogo simbolo di ritrovo: scambiava chiacchiere e riflessioni assieme ai suoi coetanei e alle altre generazioni, aveva tanto da insegnare e lo faceva con il giusto spirito di chi ha vissuto per quasi un secolo di vita e attraversato i periodi più bui per poi trovare la serenità che tutti si meritano. La sua famiglia ora piange come tutta la comunità che lo ricorda commossa e incredula per quanto accaduto. “Riposa in pace Francesco, brava persona, sempre sorridente e amico di tutti” è il ricordo social del gruppo dedicato alla città.

Affranto dal dolore anche Ignazio Tidu, presidente del Consiglio, che commosso spiega: “Lo conoscevo da sempre, con la battuta sempre pronta, nonostante la sua vita difficile era sempre sorridente. Parlava con tutti, anche il 4 novembre era con noi, era sempre presente, ci mancherà tantissimo, una perdita troppo dolorosa”.