Sardara, in moto gli amici di Alessio per l’ultimo saluto il giorno del suo funerale: per domani alle 15 presso la B.V. Assunta gli Scarburati Bikers hanno organizzato un corteo.

Amava le moto il giovane di 30 anni che martedì ha perso la vita lungo la sp 62 a bordo della sua due ruote, mentre andava al lavoro. Tanti gli amici con i quali condivideva la passione di visitare luoghi e paesaggi con la moto, gli stessi che domani lo accompagneranno nel suo ultimo viaggio, quello del riposo eterno.

Alessio Marras lascia la sua famiglia straziata dal dolore e la fidanzata.