Monserrato, contro le buche e le strade dissestate scende in campo un robot dalla Cina: domani la presentazione ufficiale nel palazzo comunale di via San Lorenzo. È in grado di analizzare le caratteristiche della strada e formulare una diagnosi ben precisa per il rifacimento della stessa. È già stato avvistato oggi per strada all’opera il nuovo strumento tecnologico utilizzato anche per la pista di Fiumicino: è uno strumento del quale si è munito la Rodeco, la ditta incaricata dal Comune per appianare le buche delle città, quelle più profonde che creano insidie e danni ai veicoli in marcia. Ma il rattoppo non basta, è necessario capire le fragilità delle strade e studiare il modo affinché queste durino nel tempo. È per questo che è stato richiesto l’intervento del robot, investire per un lavoro duraturo.

Verrà presentato ufficialmente domani mattina dalle istituzioni locali che spiegheranno, assieme agli incaricati della ditta, il nuovo progetto per la sicurezza delle strade.