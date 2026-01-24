Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sardara, con il supporto specialistico dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, hanno svolto un servizio mirato alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza all’interno degli esercizi commerciali.

L’attività ispettiva ha interessato un bar situato nel centro cittadino. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato una commerciante 33enne titolare dell’attività.

Nel corso del controllo è stata riscontrata l’installazione di un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in assenza del prescritto accordo sindacale o della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Per tale violazione, alla donna è stata comminata un’ammenda pari a 387,25 euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro che procede per gli aspetti di competenza.