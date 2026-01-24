Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, sottoponendo alla misura della detenzione domiciliare un 21enne residente nel capoluogo, già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento scaturisce da una vicenda giudiziaria relativa a fatti avvenuti il 15 gennaio 2023, quando il giovane si era reso responsabile di gravi reati, quali il sequestro di persona e la tentata estorsione continuata in concorso. Contestualmente all’esecuzione della misura detentiva, i militari hanno notificato all’interessato un’ulteriore ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, con la quale è stata disposta la sospensione della misura della libertà vigilata cui lo stesso era precedentemente sottoposto.

Dopo essere stato rintracciato presso la propria abitazione, il 21enne è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.