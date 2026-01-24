Nelle scorse ore, un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri della Stazione di Barumini, con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Villanovafranca e Furtei e dagli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, ha portato all’arresto di un cinquantaduenne disoccupato, originario di Samassi ma residente a Tuili, già noto alle Forze di Polizia.

L’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione per l’esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il provvedimento dispone l’espiazione di una pena complessiva di 4 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione.

La condanna definitiva scaturisce dal cumulo di pene relative a diversi reati commessi negli ultimi anni sul territorio nazionale, tra i quali figurano rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente. L’esecuzione del provvedimento giunge anche a seguito della puntuale attività di vigilanza svolta dai militari della Stazione di Barumini, che nel tempo avevano più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria le violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui il soggetto era sottoposto.