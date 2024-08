Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Santissima Trinità, caldo record e attese estenuanti al pronto soccorso: “Persone in attesa da ben 12 ore”. Il racconto di una donna a Casteddu Online: “Scrivo per segnalare le pessime condizioni del pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità. Ieri, abbiamo atteso mio padre in una sala calda e piena di zanzare, senza alcun condizionatore funzionante, qualche ventilatore che spostava aria calda. A noi per fortuna/sfortuna è andata bene con 4 ore di attesa, ma c’erano persone in attesa ben 12 ore in queste condizioni. Purtroppo, questa non è un’esperienza isolata: altri utenti mi hanno confermato di aver vissuto lo stesso disagio anche due settimane fa. È inaccettabile per chi si reca in pronto soccorso per un’emergenza che debba subire anche il caldo e il disagio. Chiedo un intervento urgente per risolvere questa situazione e garantire un servizio adeguato ai cittadini”, l’ennesima segnalazione disperata sui disagi nella sanità in Sardegna”.