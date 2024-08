Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari- Carrarese, in Coppa Italia l’esordio di Nicola: “Non vedo l’ora di sentire ribollire il tifo nel nostro stadio”. Domani il primo match ufficiale dell’anno per i rossoblù, si gioca alle 21,15. Il mister si è detto particolarmente curioso per la prima volta nello stadio del Cagliari: “Una gara molto combattuta. Sappiamo che la Carrarese è una squadra che vuole attaccarti, che tra l’altro ha già disputato un turno di Coppa Italia”. Tra poco più di 24 ore per coach Nicola ci sarà la prima sfida ufficiale della stagione sulla panchina sarda dopo aver rodato i meccanismi nel pre campionato: “Sarò gasato. Sarò soprattutto curioso di vedere lo stadio pieno e come romberà. Zortea? Non ci sarà. Vedremo come sostituirlo, voglio capire i giocatori che ho a disposizione che garanzie possono darmi. C’è Azzi, o Felici che potrebbero sostituirlo”.