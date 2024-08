Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sos di un musicista dopo un concerto a Jerzu: “Vi prego, aiutatemi a ritrovare questo anello”. L’appello lanciato a Casteddu Online da Ste Steno: “Speravo tanto di non dover fare un post del genere: dopo aver finito di suonare nella bellissima serata di ieri al Jerzu Wine Festival, mi sono reso conto di aver perso questo anello. Tralasciando il valore materiale, per me ha un ENORME valore affettivo. So che ci sono cose ben più gravi nella vita che perdere un anello però, se qualcuno di voi volesse condividere questo post per vedere se accade il “miracolo”, gliene sarei grato . (Offro ricompensa anche più alta del valore dell’anello stesso). Grazie di cuore a chiunque condivida il post o sparga la voce”