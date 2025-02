L’attesissima serata delle cover del Festival vedrà la Sardegna protagonista con due co- conduttori d’eccezione: Geppi Cucciari e Mahmood. A sorpresa, ad aprire la serata ci sarà il premio Oscar Roberto Benigni: “Per me si realizza un sogno”, ha commentato Carlo Conti. “Farà un saluto a suo modo, con la sua allegria e il suo entusiasmo.”

Ironica e seria quanto basta Geppi, che alla battuta sul suo sguardo “che affetta” risponde: “È uno sguardo interlocutorio, curioso. Un misto fra gioia, preoccupazione, ansia. Desiderio di non deludere chi ho di fronte, me stessa. La serenità non è la prima sensazione che sfodererei in questo momento di fronte a voi”, spiega con sincerità la comica e conduttrice di Macomer. “Ognuno affronta le sfide della vita a modo proprio. Ho un sacco di gente dentro che dice, vediamo chi vincerà questo dissidio interiore di grande felicità e grande emozione”.

E a chi fa riferimento alle polemiche sulle affermazioni di Elodie su Giorgia Meloni e le chiede un bacio per la premier Geppi risponde sagace: “Lo mando con il braccio di Elodie”. Come già annunciato, Geppi vestirà ancora una volta Antonio Marras, indossando l’abito nuraghe di cui alcuni giorni fa è stato mostrato il bozzetto. “Vesto Antonio Marras da 15 anni, in tutti i miei programmi”,spiega la comica. “Non è solo creatività artistica ma proprio affettiva. Con Antonio e Patrizia non c’è un rapporti commerciale, fanno parte della mia vita.” “Non sono a mio agio con abiti lunghi”, spiega “Ancora mi sto chiedendo perché li ho scelti”, ironizza. “Però è anche la prima serata dell’eleganza, entri in casa delle persone. L’eleganza non è un contenuto ma un sapore che dai alla tua presenza nei salotti delle persone in cui stai entrando.”

Non ha riti scaramantici Geppi, ma lancia un pensiero alla madre: “Faccio sempre le stesse cose, penso a mia madre che mi dispiace molto non veda questo Festival”.

Mahmood, al suo debutto assoluto come conduttore, afferma sorridente: “Devo essere spontaneo ma in un modo televisivo”. “Sono molto esaltato e felice”, prosegue. E ironizza anche lui si eventuali riti scaramantici: “Hanno regalato a tutta la crew delle mutande con la pannocchia”. Geppi replica divertita: “Alessandro l’ho sempre amato da lontano senza sapere perché, ora so anche il perché.”

Tutte le cover e i duetti di questa sera

Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

Grande successo di ascolti anche per la terza serata

La terza serata conferma il gradimento di questo Festival da parte del pubblico, seguita da 10 milioni 700 mila, con uno share del 59.8 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la terza serata del 75° Festival della Canzone italiana.