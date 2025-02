Nuraminis, Anas accoglie parzialmente le richieste inoltrate da sindaco Stefano Anni per porre fine ai disagi legati all’ammodernamento della ss131: “Apertura di un tratto della complanare R4 che collega lo svincolo Sud di Nuraminis al sottopassaggio per immissione verso Cagliari e sulla complanare R1”. Niente da fare, invece, per i residenti di Serramanna, orfani della sp54, dovranno raggiungere gli svincoli di Serrenti e di Monastir.

“Anas ha accolto parzialmente le richieste avanzate ma ci sarà comunque un discreto alleggerimento del traffico, soprattutto traffico di mezzi pesanti, nel centro abitato di Nuraminis.

L’apertura, come ho richiesto in data 28 Gennaio, di un tratto della complanare R4 che collega lo svincolo SUD di Nuraminis al sottopassaggio per immissione verso Cagliari e sulla complanare R1 comporterà risparmi di tempo e kilometri per molti automobilisti e alle aziende di autotrasporto” ha comunicato Anni.

Mesi in cui i lavori procedono secondo il piano stabilito, serviranno a eliminare i problemi legati alla sicurezza stradale, quella che non era garantita con gli incroci a raso, motivi di scontri, anche mortali, che hanno segnato la cronaca per tanti, troppi anni. Le necessarie restrizioni legate alla viabilità, per permettere a ruspe e operai di realizzare gli interventi, hanno messo in croce chi transitava lungo la sp 54 per immettersi lungo la ss131. Strade alternative, chilometri in più da percorrere e la richiesta di soluzioni provvisorie per ridurre i disagi. All’appello lanciato dal sindaco, che sin da subito ha avviato programmi e interlocuzioni con Anas, è arrivata la risposta che, per rendere esaustiva l’informazione attesa da centinaia di automobilisti, pubblichiamo integralmente: “Strada Statale 131 “Carlo Felice”. Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il km 23+885 ed il km 32+412 – Si riscontra di seguito la nota del Comune di Nuraminis richiamata in oggetto, con la quale il Sindaco manifestava i disagi patiti a seguito della demolizione del cavalcavia sulla S.P. 54 e alla conseguente chiusura del collegamento dallo stesso garantito. L’intervento in oggetto prevede la demolizione e la ricostruzione dello svincolo di Nuraminis – Serramanna, secondo le nuove sezioni di progetto. Con ordinanza n. 901920 del 18.10.2024, onde consentire la prosecuzione dei lavori, è stata interdetta la circolazione stradale nel medesimo svincolo, ivi incluso il collegamento con la strada provinciale S.P. 54.

L’accesso alla S.S. 131 da parte degli abitanti delle aree limitrofe allo svincolo in costruzione è comunque garantito dagli svincoli di Serrenti e di Monastir, posizionati a monte e a valle dell’intervento.

In riferimento al contenuto della nota, come già anticipato nel corso del sopralluogo congiunto effettuato il 28 gennaio u.s., si rappresenta che, al momento, purtroppo, non è possibile dare continuità alla complanare R1 con la strada provinciale SP 54 ( p.to 1 vs. nota – area rossa), in quanto sono in corso i lavori di realizzazione della rotatoria e dei rami di collegamento al cavalcavia. La complanare R1, inoltre, è stata già predisposta con innesto diretto sulla SS131, in direzione Cagliari, per la prossima configurazione di traffico, prevista per la prosecuzione dei lavori.

L’area dello svincolo in argomento è attualmente un cantiere con in corso attività lavorative che purtroppo non consentono, al momento, l’apertura al traffico della SS131 ( p.to 3 vs. nota), anche in via provvisoria, per questioni di sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze coinvolte nei lavori.

È, invece, un piacere poter comunicare che può essere accolta la richiesta di riapertura della strada di servizio R4 in corrispondenza della Via Nazionale, dopo la fine della rampa dello svincolo sud in direzione Nuraminis ( p.to 2 vs. nota – area rossa), in via provvisoria e sino ad ultimazione dello svincolo.

Ad ogni buon conto, nell’ottica della massima trasparenza e cooperazione con il territorio, ci si rende disponibili a effettuare un ulteriore sopralluogo congiunto al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, e valutare la segnaletica da apporre in corrispondenza della Via Nazionale del Comune e nei tratti di competenza Anas” specificano il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento Simone Pani, Edoardo Quattrone.

“Ringrazio i responsabili Anas che operano sul cantiere di Nuraminis per la disponibilità nell’accogliere, seppur parzialmente, le richieste fatte. Confido in una veloce ricostruzione del cavalcavia Nuraminis Serramanna al fine di ripristinare i collegamenti con le aree più produttive del Campidano” conclude Stefano Anni.