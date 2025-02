Seconda attesa serata del Festival di Sanremo 2025. Dopo il successo di ieri, con ascolti che premiano decisamente la linea sobria e “classica” di Conti (12 milioni 600 mila, con uno share del 65.3 per cento, compresi i collegamenti streaming con i devices), questa sera sul palco ci saranno Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti. Con un sorriso che incanta, la modella ha colpito ancora una volta con il suo atteggiamento forte e volitivo: “Quando ho deciso di partecipare ho detto subito a Carlo ‘Non vengo a fare la malata di cancro” – ha subito precisato.- “Io sono una top model, io voglio indossare tutti i miei abiti, voglio fare concorrenza a Cristiano Malgioglio”.

Elegantissima in completo tortora e foulard in testa abbinato, Bianca prosegue: “Non è che il dolore non ci sia stato. Ma questa sera per sarà una celebrazione delle vita. Quando mi viene un po’ di ansia subito penso ‘no, sono qua per divertirmi’”. Una presenza che vuole essere luce, e non evocare momento tristi e dolorosi, che ha già raccontato nei mesi scorsi con estrema sincerità. Poi si è rivolta direttamente a Carlo Conti: “Grazie ai tuoi occhi mi sento che valgo, che appartengo a questo palco” . La modella chiarisce anche il post su Instagram in cui parlava delle difficoltà lavorative dopo la diagnosi di cancro ovarico dello scorso autunno: “Quando mi sono ammalata alcuni brand non mi hanno più chiamata, ma magari per non disturbarmi.” – precisa. “Non c’è nessun messaggio se non che sono ancora qua”. Nessun messaggio, nessun monologo, nessuna voglia di commuovere ma di portare solo sorrisi e dimostrare che la malattia non l’ha fermata. Bianca rivolge un pensiero anche a chi sta vivendo la sua stessa condizione: “Sono in contatto con tante donne che si sono operate il mio stesso giorno o che stanno facendo la chemio. è impostante darsi forza l’un l’altra”, racconta la modella. “In questi mesi non ho ricevuto nessuna critica da chi come me sta vivendo questa situazione, magari qualcuna da chi non lo sta vivendo, che critica che io stia facendo vedere solo la gioia. Invece chi la sta vivendo vuole proprio questo”.

Artisti in gara

In questa seconda serata di esibiranno metà degli artisti in gara:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

Entra Nino Frassica

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Le votazioni coinvolgeranno il televoto e la giuria delle Radio. Ciascuno dei due circuiti influirà per il 50% sulla classifica. Anche per questa serata saranno annunciati solo gli artisti in top5 e in ordine sparso.

Sui giovani interverranno, invece, tutte le giurie: sala Stampa, tv e Web (33%); giuria delle radio (33%) e televoto (34%).

Gli ospiti

Questa sera attesissimo Damiano David, che farà un omaggio a Lucio Dalla. Sul palco ci sarà anche il piccolo pianista Alessandro Gervasi, 5 anni, interprete di ‘Champagne – Peppino di Capri’. E poi tutto il cast di Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese. La splendida Vittoria Puccini, invece, presenterà la fiction “Belcanto”.