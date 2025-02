Dolianova, lacrime di commozione per chi ha voluto bene per primo a Tigro, il gatto bruciato vivo, per il quale in tanti si sono mobilitati al fine di assicurargli le cure mediche necessarie: “Lui li ha guardati con gli stessi occhi buoni di sempre facendo le fusa e chiedendo carezze”. Scene d’affetto quelle diffuse da Fierogatto ODV, che raccontano del legame profondo tra una famiglia che ha accudito Tigro con cibo sempre a portata di zampa, una cuccia e tante coccole. E anche quel giorno è salito nella poltrona dove era solito dormire: lo hanno visto bruciato, inerme, non hanno esitato a portarlo in clinica e a chiamare l’associazione. Oggi l’incontro, tra quel micione dolce e gentile e la famiglia che, in lacrime, ha coccolato Tigro. Rabbia, dolore perché non è umano usare un gatto come miccia. Ma Tigro ora è al sicuro, tutti incrociano le dita per lui che ricambia con dolcezza infinita.