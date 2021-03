Sanremo 2021- Le pagelle della seconda serata

Dopo una prima serata con i suoi protagonisti particolarmente emozionati, il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo vede la bella e brava Elodie affiancare Amadeus e Fiorello, affiatati più che mai e capaci di reggere un palco così importante con scioltezza ormai consolidata.

Un inizio scoppiettante affidato ancora una volta a Fiorello vestito di piume ed entra ballando all’interno dell’Ariston.

Super ospite Laura Pausini, fresca di Golden Globe per la sua “Io sì”, colonna sono del film “La vita davanti a sè”. Emozionatissima, si vede chiaramente il tremore anche durante la performance. Ed è davvero bello notare come un’artista affermata come lei possa ancora emozionarsi così dopo tanti anni di carriera e tanti successi. Ma uno dei segreti di Laura è proprio questo, il suo essere genuina e spontanea esattamente come all’inizio.

Bravissima Elodie nella sua performance mashup in stile Beyoncè: bella e sicura di sé, cattura il palco e regala un’esibizione completa e divertente.

Iconici Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Fausto Leali con un medley dei loro successi senza tempo.

Tra i giovani passano alla finale di venerdì Wrongonyou (quotatissimo per la vittoria) e Shorty, che si aggiungono a Gaudiano e Folcast.

Big

Orietta Berti- “Quando ti sei innamorato”- 6

Orietta torna al festival dopo ben 29 anni, col suo grande sorriso. Ha sempre dichiarato che avrebbe portato sul palco la classicità, e ha mantenuto la parola. Per la classe 9, la canzone decisamente meno.

Bugo- “E invece sì” – 7

Bugo torna a Sanremo dopo “il caso Morgan” dello scorso anno. Un brano davvero bello, arioso, molto anni 70 e molto Battisti. In mano a Vasco sarebbe perfetto. Peccato per le imperfezioni della performance live.

Gaia- “Cuore amaro”- 6 e mezzo

Fresca ed orecchiabile, la vincitrice di Amici di Maria de Filippi porta a Sanremo tutta la sua anima brasiliana (da parte di madre) in un brano che fa ballare e spopolerà sui social.

Lo Stato Sociale- “Combat pop”- 6

Lo stato sociale torna sul palco dell’Ariston dopo il gran successo di Una vita in vacanza. Il brano è esattamente nel loro stile, ma probabilmente più debole del precedente. Ma divertono e sanno divertirsi.

La rappresentante di lista- “Amare”- 8

Una splendida scoperta per il palco dell’Ariston. Intenso il brano e l’interpretazione impeccabile della bravissima Veronica Lucchesi.

Malika Ayane- “Ti piaci così”- 7

Il 7 è per la raffinatezza immensa di Malika, il cui timbro così speciale non viene però valorizzato al meglio da questo pezzo dalla svolta quasi dance.

Ermal Meta- “Un milione di cose da dirti”- 8

Ermal Meta fa volare con la sua voce, come sempre. Delicata, emozionante, una canzone d’amore che scalda il cuore nel modo più bello, con la semplicità.

Extraliscio con Davide Toffolo- “Bianca Luce Nera”- 7

Un liscio versione pseudo latineggiante sul palco dell’Ariston molto trascinante che fa ballare. Un’assoluta novità per il Festival di Sanremo.

Random- “Torno a te”- 5

Il giovane interprete porta sul palco una classica ballad d’amore di maniera che ricorda però qualcosa di già sentito.

Fulminacci- “Santa Marinella”- 6 e mezzo

Il giovane cantautore non si smentisce e porta sul palco di Sanremo la sua delicatezza.

Willie Peyote- “Mai dire mai”- 8

Il rapper va sul palco dell’Ariston con un pezzo che è l’unico che parla della situazione disastrosa che ha colpito il settore del mondo dello spettacolo a causa della pandemia. Potrebbe aspirare al premio della Critica.

Gio Evan- “Arnica”

Grandi aspettative per il “poeta del web” che però, decisamente, non convince affatto.

Irama- “La genesi del tuo colore”- 5

Molto ballabile questo brano di Irama che sicuramente conquisterà il pubblico più giovane, ma in questa prima prova (prova a tutti gli effetti perchè è stato mandato i onda il video delle prove generali) non arriva del tutto.

Claudia Assanti