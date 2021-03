Commette tre furti in una notte a Pirri tra case e auto: 23enne cagliaritano scoperto dalla Polizia

Commette tre furti in una notte. L’autore identificato e denunciato in breve tempo dai poliziotti. I poliziotti delle Volanti hanno denunciato per furto in abitazione e furto di autovettura un 23enne cagliaritano, che la notte del 1° di marzo, in un quartiere di Pirri, aveva fatto visita a delle abitazioni private.

Il giovane, ben noto agli agenti per i diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, dopo essersi intrufolato nel cortile condominiale di un’abitazione nella via Farci, e aver rovistato tra le auto parcheggiate, ha scavalcato il muro di cinta, introducendosi in un’altra abitazione privata da dove ha rubato un martello pneumatico, uno smeriglio e una pila ricaricabile.

Non pago del bottino, ha pensato bene di raggiungere la vicina via delle Ginestre e, dopo aver forzato il motore del cancello carraio automatico, è riuscito a forzare la portiera di un’autovettura lì parcheggiata, all’interno della quale ha riposto tutta la refurtiva per poi montare a bordo e darsi alla fuga.

Il giovane però non si era accorto che le sue azioni sono state tutte riprese da un sistema di videosorveglianza e quando gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti per il sopralluogo dei furti, su richiesta delle vittime che hanno chiesto aiuto alla polizia chiamando il 113, hanno riconosciuto subito dalle immagini il giovane ladro, proprio in ragione dei suoi precedenti di polizia ben noti agli stessi operatori.

Dopo i rilievi effettuati sul posto dagli specialisti della Polizia Scientifica, i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione dove hanno trovato l’auto rubata ancora parcheggiata nei pressi, con all’interno tutto il bottino, ma del giovane non c’era traccia.

Il 23enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto in abitazione e furto di autovettura, mentre il materiale rinvenuto e il veicolo sono stati restituiti ai legittimi proprietari.